ТОП-5 морозильных камер до 8 000 гривен

Морозильная камера — незаменимый кухонный агрегат для заморозки и хранения продуктов.
Современные модели имеют массу полезных функций, позволяющих сохранить вкус любимых фруктов, ягод, овощей, зелени, мяса. Интернет-магазин «Стилус» представляет 5 лучших недорогих морозильных камер, благодаря которым ваши продукты будут свежими долгое время.
Prime Technics FS 1411 M с капельной системой охлаждения
Цена: 5 058 грн
Объем: 163 л
Вертикальная морозильная камера с капельной системой охлаждения отличается высокой продуктивностью и доступной ценой. Она имеет механическое управление и относится к классу энергопотребления А+. Камера имеет один компрессор, уровень шума составляет 42 Дб — она не
потревожит ваш отдых. Максимальная мощность замораживания в сутки составляет 8 кг. Главный минус — ручная система разморозки.
ERGO BD-145 автономно сохраняет холод до 16 часов
Цена: 5 902 грн
Объем 163 л
Морозильная камера ERGO BD-145 — это продуманное сочетание минималистичного дизайна, простого управления и высокой производительности. Конструкция предусматривает шесть
пластиковых контейнеров. Благодаря установленному терморегулятору можно самостоятельно менять уровень температуры.
Данная модель относится к классу энергопотребления А+. Максимальный уровень шума морозилки составляет 42 дБ. От предыдущей модели морозильная камера Ergo отличается возможностью замораживать 11 кг продуктов в сутки. В случае проблем с подачей электричества, холод автономно сохраняется на протяжении 16 часов.
Snaige F22SM-P10001 с функцией суперзаморозки и специальными ящиками FAST FREEZE
Цена: 6 518 грн
Объем 196 л
Вертикальная морозильная камера на шесть отделений с объемом 196 л позволяет делать хорошие запасы любимых ягод, овощей, мясных продуктов и т.д. За хорошую энергоэффективность она принадлежит к классу энергопотребления A+. Приятным бонусом для пользователя будет режим суперзаморозки и два выдвижных ящика FAST FREEZE. Данная функция
позволяет быстро заморозить продукты, положенные в камеру с сохранением максимального количества полезных веществ и вкусовых свойств. Также имеется отсек для подготовки льда.
Snaige F22SM-P10001 способна замораживать 20 кг/сутки, а минимальная температура работы составляет -18° C. При внезапном отключении электроэнергии холод автономно сохраняется на протяжении 20 часов. Производитель в данной модели реализовал функцию перенавешивания
двери — при переустановке устройства можно перевесить дверцу, чтобы она открывалась влево или вправо.
Atlant М-7203-100 с капельной системой разморозки
Цена: 6 819 грн
Объем 198 л
С морозильной камерой Atlant вы сможете надолго сохранить свежесть любимых продуктов. Мощность заморозки составляет 24 кг/сутки. Система размораживания здесь капельная, а не ручная, как в предыдущих вариантах. Управление реализуется с помощью механического регулятора.
Морозилка Atlant не только тихо работает (42 дБ), но и позволяет сэкономить расходы на электроэнергию благодаря классу энергопотребления А+. Вместительная камера имеет шесть выдвижных ящиков из прозрачного пластика. Есть функция быстрой заморозки, а для более комфортного пользования предусмотрена возможность перенавешивания двери в
противоположную сторону.
BEKO FSA-21320 — электронное управление и большой объем
Цена: 7 991 грн
Объем 210 л
Функциональная морозильная камера BEKO FSA-21320 создаст лучшие условия для длительного хранения любимых продуктов и сохранит все полезные витамины. Она имеет шесть отделений и четыре выдвижных ящика. Автономное поддержание тепла происходит на протяжении 15 часов.
У данной модели самый низкий уровень шума (40 дБ), она не потревожит своей работой домочадцев. Морозилка BEKO отличается минимальным потреблением энергии и относится к классу А+. Управление здесь электронное, разморозка — ручная. Если вам приглянулась одна из вышеперечисленных морозильных камер, приобрести ее можно
на сайте stylus.ua.