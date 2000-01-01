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Хит: Президент Туркмении спел новогоднюю песню на 3 языках 24.12 00:23   MIGnews.com

Хит: Президент Туркмении спел новогоднюю песню на 3 языках

21 декабря президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в предновогоднем банкете и вместе с внуком спел песню собственного сочинения на английском, немецком и туркменском языках.



Куплет на немецком начинается на 2:00.

Президент Бердымухамедов регулярно сочиняет свои песни и перепевает другие. Как сообщают госмедиа, музыку для песен пишет внук президента – Керимгулы. Ранее дуэт исполнял рэп, перепевал Джастина Тимберлейка и другие патриотические песни. Кроме того, часто глава государства выступает сольно.


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