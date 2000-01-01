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Китаец-везунчик 25 лет колол орехи ручной гранатой 24.12 03:47   MIGnews.com

Китаец-везунчик 25 лет колол орехи ручной гранатой

Житель китайской деревни в провинции Шэньси шокировал местную полицию, в отделение которой принес ручную гранату, заявив, что 25 лет колол ею орехи. Об этом случае пишет People's Daily Online.

По словам китайца, гранату он нашел в 1991 году и посчитал, что металлический предмет как нельзя лучше подходит для того, чтобы колоть орехи. Сказано – сделано, именно так он использовал и гранату в течение четверти века.

5 декабря этого года мужчина увидел памятку о запрете хранить у себя дома огнестрельное оружие и взрывчатые вещества, где и был изображен его "орехокол". После этого он решил отнести ручную гранату в полицию, где его действия сочли крайне неосторожными.

Как выяснилось, у гранаты отсутствует детонатор.
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