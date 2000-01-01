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Японцев научат пользоваться туалетной бумагой для смартфонов 23.12 17:59   MIGnews.com

Японцев научат пользоваться туалетной бумагой для смартфонов

Многие пользователи электронных гаджетов настолько увлекаются своими мобильными приборами, что не расстаются с ними нигде и никогда – ни во время трапезы, ни в ванной, ни даже в уборной. Но как сохранить свой смартфон в чистоте, если пользуешься им в туалете? Этот вопрос решила японская компания.

Так, в туалетах международного аэропорта Нарита в Японии появилась первая в мире "туалетная бумага для смартфонов". Помочь пассажирам воздушной гавани сохранить свои гаджеты в чистоте решил крупнейший японский оператор мобильной связи NTT Docomo.

Кроме того, на "рулонах" будет размещено приветствие для путешественников, а также инструкция о том, как подключиться к услуге Wi-Fi от Docomo.



Таким образом, компания решила бороться за гигиену, ведь, как известно, на мобильных телефонах находится в 5 раз больше микроорганизмов, чем под ободком унитаза. В рамках кампании Docomo также опубликовала ролик с видеоинструкцией по использованию "туалетной бумаги для смартфонов".
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