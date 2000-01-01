Как правильно встретить год Красного Огненного Петуха?
До нового 2017 года, который пройдет под знаком Красного Огненного Петуха, осталось совсем чуть-чуть и, конечно, каждый будет стараться провести новогодний вечер, как можно веселее и радостнее, тем более, что на этот раз он приходится на субботнюю ночь. Но как правильно встретить Огненного Петуха, чтобы грядущий год принес только счастье, удачу и гармонию?
По мнению специалистов, Петух в восточном календаре - это символ обновления, начала чего-то нового и неизвестного. Поэтому и следующий год обещает внести перемены в жизни каждого человека. Считается, что год Красного Огненного Петуха станет отправной точкой от кризиса к благополучию.
Главный цвет 2017 года - красный. При этом не обязательно останавливаться на классическом красном, можно приобрести бордовый или алый наряд. Все тона розового тоже вполне подойдут. Вообще астрологи утверждают, что хозяину 2017 года понравятся все огненные оттенки, а это значит, что в этот список можно включить оранжевый, желтый и даже фиолетовый или синий.
Если вы еще находитесь в раздумьях и не знаете, чем порадовать гостей, то мясные блюда, различные салаты, закуски, морепродукты и рыба - все это обязательно понравится символу грядущего года. Но чтобы закрепить успех и добиться своего, астрологи советуют поставить мясные блюда рядом с морепродуктами. Это позволит поймать птицу счастья и увеличить свои доходы. Как ни странно, но Петух обожает сладкое. Поэтому самое время доставать фирменные рецепты десертов, а еще желательно поставить на стол вазу с фруктами – это принесет в дом деньги и благополучие.
Астрологи полагают, что очень важно именно в этом году провести новогодний вечер в кругу семьи или в большой и веселой компании друзей. Но если так сложилось, и самые близкие и дорогие вам люди волею судеб не живут с вами в одной стране, то обязательно найдите для каждого из них время, чтобы просто поболтать, поделиться вкусным рецептом, посмеяться и поздравить с праздником, тем более, что компания 014 Безек Бейнлеуми как всегда преподносит замечательный сюрприз – 400 минут разговора всего за 1 шекель!
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