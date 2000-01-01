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Прогноз погоды в Израиле | Фото:23.11 08:29   MIGnews.com

Прогноз погоды в Израиле на 23 ноября

В субботу, 23 ноября, Израиль ожидает переменная облачность и среднесезонные температуры.

Иерусалим – 11-19 градусов, Тель-Авив – 11-22, Хайфа – 14-21, Эйлат – 14-26, Беэр-Шева – 8-23, побережье Мертвого моря – 15-24, Ашкелон и Ашдод – 12-22, побережье озера Кинерет – 12-23, Голанские высоты – 10-21.

Температура воды в Средиземном море составит 22 градуса при высоте волн в 20-40 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).


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