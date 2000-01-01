24.11 03:09 MIGnews.com
22-летняя Кайли Дженнер продала бизнес за $600 млн
Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер продала контрольный пакет своего косметического бизнеса за 600 млн долларов.
22-летняя деловая знаменитость продала 51% Kylie Cosmetics гиганту косметики и парфюмерии Coty Inc, в результате чего ее компания оценила примерно в 1,2 млрд долларов.
Дженнер, которая появляется вместе со своей семьей в реалити-шоу "Keeping Up The The Kardashians", была еще подростком, когда она начала свой бизнес в 2015 году.
Месяцами ранее она была названа самым молодым миллиардером, тогда ее чистый капитал оценивался в 1 млрд долларов.
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