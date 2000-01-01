24.11 03:09 MIGnews.com

22-летняя Кайли Дженнер продала бизнес за $600 млн

I can’t wait for all of the amazing things to come for @kylieskin and @kyliecosmetics! I’m excited to partner with @cotyinc to continue to expand my brands globally.. This is only the beginning! — Kylie Jenner (@KylieJenner) 18 ноября 2019 г.

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Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер продала контрольный пакет своего косметического бизнеса за 600 млн долларов.22-летняя деловая знаменитость продала 51% Kylie Cosmetics гиганту косметики и парфюмерии Coty Inc, в результате чего ее компания оценила примерно в 1,2 млрд долларов.Дженнер, которая появляется вместе со своей семьей в реалити-шоу "Keeping Up The The Kardashians", была еще подростком, когда она начала свой бизнес в 2015 году.Месяцами ранее она была названа самым молодым миллиардером, тогда ее чистый капитал оценивался в 1 млрд долларов.