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Эдвард Нортон рассказал, как спас жизнь Леонардо Ди Каприо | Фото:24.11 00:57   MIGnews.com

Эдвард Нортон рассказал, как спас жизнь Леонардо Ди Каприо

Актер Эдвард Нортон рассказал о том, как спас жизнь Леонардо Ди Каприо во время дайвинга в 2010 году. Голливудские актеры были в экспедиции на Галапагосские острова и решили заняться дайвингом.

В какой-то момент Ди Каприо погрузился глубже в погоне в погоню за стаей рыб. Нортон, опытный дайвер, понял, что его другу не хватило кислорода, чтобы завершить погружение, и поэтому он последовал за ним. Об этом звезда рассказала на шоу Джонатана Росса.

"История раздута чуть больше, чем оно того заслуживает", - сказал актер. "Мы были на Галапагосских островах. Мы занимались подводным плаванием с Сильвией Эрл, великим океанографом. Я давно знаю Лео, и он сходит с ума от животных. У него действительно есть детская страсть к ним. Была стая из 100 пятнистых орлиных рыб, и я увидел выражение его лица."

"Я занимаюсь дайвингом с 16 лет, поэтому когда посмотрел на часы, понял, что нам пора на берег. Тем более что я заметил, как Лео начинал подниматься вверх и вниз — это нехороший признак. Я поплыл за ним. У него мог закончится кислород, и это почти случилось".

Режиссер Фишер Стивенс рассказывал об этом случае несколько лет назад, однако преподнес его более драматично. В его версии у Ди Каприо произошла утечка кислорода, из-за чего он потерял сознание и остался жив благодаря другу.


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