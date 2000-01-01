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Названы звезды, которых опасно гуглить | Фото:23.10 16:12   MIGnews.com

Названы звезды, которых опасно гуглить

Компания по кибербезопасности McAfee составила рейтинг "самых опасных" знаменитостей в Интернете.

Об этом сообщает Associated Press.

Уточняется, что поиск информации может навредить любым устройствам пользователей из-за вредоносных ПО на некоторых сайтах. В компании пояснили, что киберпреступники используют знаменитостей, чья популярность находится на пике, чтобы заманивать их поклонников на зараженные или фишинговые сайты.

Так, актриса из сериалов "Девочки Гилмор" и "Рассказ служанки" Алексис Бледел оказалась самой "опасной" в списке. На втором месте оказался ведущий "The Late Late Show" и "Carpool Karaoke" Джеймс Корден.

Третью строчку в рейтинге заняла звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк. Также в топ-10 попали актриса Анна Кендрик ("Идеальный голос" и "Сумерки"), Люпита Нионго ("12 лет рабства"), Джимми Фэллон, Джеки Чан, Лил Уэйн, Ники Минаж и актриса Тесса Томпсон ("Тор: Рагнарек").

"Потребители могут быть не осведомлены о том, что проводимые ими поиски представляют риск, и при этом они не могут понять пагубные последствия, которые могут возникнуть, когда личная информация подвергается риску в обмен на доступ к их любимым знаменитостям, фильмам, телешоу или музыке", – отметил один из составителей рейтинга Гэри Дэвис.


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