Названы звезды, которых опасно гуглить

Уточняется, что поиск информации может навредить любым устройствам пользователей из-за вредоносных ПО на некоторых сайтах. В компании пояснили, что киберпреступники используют знаменитостей, чья популярность находится на пике, чтобы заманивать их поклонников на зараженные или фишинговые сайты.
Так, актриса из сериалов "Девочки Гилмор" и "Рассказ служанки" Алексис Бледел оказалась самой "опасной" в списке. На втором месте оказался ведущий "The Late Late Show" и "Carpool Karaoke" Джеймс Корден.
Третью строчку в рейтинге заняла звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк. Также в топ-10 попали актриса Анна Кендрик ("Идеальный голос" и "Сумерки"), Люпита Нионго ("12 лет рабства"), Джимми Фэллон, Джеки Чан, Лил Уэйн, Ники Минаж и актриса Тесса Томпсон ("Тор: Рагнарек").
"Потребители могут быть не осведомлены о том, что проводимые ими поиски представляют риск, и при этом они не могут понять пагубные последствия, которые могут возникнуть, когда личная информация подвергается риску в обмен на доступ к их любимым знаменитостям, фильмам, телешоу или музыке", – отметил один из составителей рейтинга Гэри Дэвис.