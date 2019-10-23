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Нетаниягу встретил юбилей со своими спецназовцами | Фото:23.10 08:02   MIGnews.com

50 лет "Команды Биби"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отпраздновал 70-летие в кругу бойцов "команды Биби" – группы спецназа, которой он лично командовал в период службы в спецподразделении Генштаба ЦАХАЛа.

Об говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

Уточняется, что юбилей вышел двойным, поскольку "команде Биби" исполнилось 50 лет. Встреча состоялась в крепости крестоносцев в национальном парке "Кохав ха-Ярден" на севере Израиля.

"Пятьдесят лет назад на южных подступах к Афуле я принял этих мальчиков. Должен сказать, что они не сильно изменились. Мы прошли 120 километров, чтобы добраться до подразделения. Мы начали длительную подготовку на пути к важным миссиям, которые мы выполнили как одна команда. Двое из нас отсутствуют, Уди и Ури, которые скончались, но единство сохранилось. Эта сплоченность, эта дружба, это общение является исключительным ", – сказал Нетаниягу.

Во время мероприятия команда исполнила песню своего подразделения, а Нетаниягу с супругой Сарой выдал каждому участнику специальную медаль с надписью о юбилее.

"Я хотел бы сказать, что имел честь командовать такими солдатами. У меня была привилегия, что мы сохранили эту связь, очень особенную и очень прочную связь. Я могу только пожелать, чтобы мы встретились здесь еще через 50 лет", – сказал Нетаниягу.




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