23.10 08:02 MIGnews.com

50 лет "Команды Биби"

Soldiers of the ‘Bibi Team’ held their 50th reunion to mark the occasion of PM @Netanyahu's 70th birthday.https://t.co/M8oagkDwds — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 23, 2019

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отпраздновал 70-летие в кругу бойцов "команды Биби" – группы спецназа, которой он лично командовал в период службы в спецподразделении Генштаба ЦАХАЛа.Об говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.Уточняется, что юбилей вышел двойным, поскольку "команде Биби" исполнилось 50 лет. Встреча состоялась в крепости крестоносцев в национальном парке "Кохав ха-Ярден" на севере Израиля."Пятьдесят лет назад на южных подступах к Афуле я принял этих мальчиков. Должен сказать, что они не сильно изменились. Мы прошли 120 километров, чтобы добраться до подразделения. Мы начали длительную подготовку на пути к важным миссиям, которые мы выполнили как одна команда. Двое из нас отсутствуют, Уди и Ури, которые скончались, но единство сохранилось. Эта сплоченность, эта дружба, это общение является исключительным ", – сказал Нетаниягу.Во время мероприятия команда исполнила песню своего подразделения, а Нетаниягу с супругой Сарой выдал каждому участнику специальную медаль с надписью о юбилее."Я хотел бы сказать, что имел честь командовать такими солдатами. У меня была привилегия, что мы сохранили эту связь, очень особенную и очень прочную связь. Я могу только пожелать, чтобы мы встретились здесь еще через 50 лет", – сказал Нетаниягу.