23.10 07:28 MIGnews.com

Snoop Dogg продвигает израильский «выращиватель марихуаны»

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Израильский стартап, продвигающий выращенную в домашних условиях марихуану, заявил, что подписал контракт с американским рэпером Snoop Dogg в качестве лица бренда.Снуп, являющийся откровенным сторонником употребления марихуаны, будет продвигать небольшое похожее на холодильник устройство, предназначенное для выращивания растений с помощью искусственного интеллекта.Автономный "ящик для выращивания" регулирует температуру, свет, углекислый газ и минералы. Работу устройства можно контролировать с помощью специального приложения.Представители компании утверждают, что при помощи устройства можно выращивать различные растения, однако большая часть ее рекламы была сосредоточена на рынке марихуаны.В заявлении, опубликованном Seedo во вторник, Снуп, запустивший собственную линию марихуаны Leafs by Snoop в 2015 году, сказал, что продвижение продукта, который позволяет людям выращивать растения в неиспользуемых городских пространствах, "это то, с чем я до конца не справляюсь".