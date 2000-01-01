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Snoop Dogg продвигает израильский «выращиватель марихуаны» 23.10 07:28   MIGnews.com

Snoop Dogg продвигает израильский «выращиватель марихуаны»

Израильский стартап, продвигающий выращенную в домашних условиях марихуану, заявил, что подписал контракт с американским рэпером Snoop Dogg в качестве лица бренда.

Снуп, являющийся откровенным сторонником употребления марихуаны, будет продвигать небольшое похожее на холодильник устройство, предназначенное для выращивания растений с помощью искусственного интеллекта.

Автономный "ящик для выращивания" регулирует температуру, свет, углекислый газ и минералы. Работу устройства можно контролировать с помощью специального приложения.

Представители компании утверждают, что при помощи устройства можно выращивать различные растения, однако большая часть ее рекламы была сосредоточена на рынке марихуаны.

В заявлении, опубликованном Seedo во вторник, Снуп, запустивший собственную линию марихуаны Leafs by Snoop в 2015 году, сказал, что продвижение продукта, который позволяет людям выращивать растения в неиспользуемых городских пространствах, "это то, с чем я до конца не справляюсь".


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