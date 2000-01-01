24.10 00:12 MIGnews.com

Швейцарцы запретили убивать цыплят-самцов дробилкой

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Правительство Швейцарии запретили практику убийства новорожденных цыплят-самцов с помощью дробилки.Как сообщает АР, запрет вступит в силу 1 января.Уточняется, что в последние годы практику уничтожения живых птенцов путем летальной "механической процедуры" применяет сравнительно мало инкубаторов. Миллиарды цыплят мужского пола убивают ежегодно по всей планете, пропуская через дробилку или травя газом.Дробилку решено запретить, а вот убирать практику с газом законодатели пока не торопятся. По данным правительства, методы определения пола птенцов в яйце еще недостаточно доступны, хотя несколько компаний и университетов работают над разработкой "коммерческого метода".