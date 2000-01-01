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В ЕП переживают из-за отказа стран от летнего времени 23.10 23:38   MIGnews.com

В ЕП переживают из-за отказа стран от летнего времени

В воскресенье ЕС вновь перейдет на зимнее время, когда стрелки часов будут переведены на час назад.

Желания перейти на режим с одним временем не испытывают, в частности, в странах Центральной и Южной Европы. Ирландия не хочет рисковать, чтобы не попасть в разные часовые пояса с Великобританией, которая покидает ЕС.

"Проект забуксовал. Например, в странах Бенилюкса удивляются, зачем что-то менять, если и сейчас все хорошо работает. Но наибольшие опасения связаны с тем, что в ЕС будет путаница с часовыми поясами, где у каждой страны свои правила, касающиеся перевода стрелок", - говорит финский европарламентарий Сирпа Пиетикяйнен.

К реформе негативно относятся в Великобритании, Греции, Португалии и на Кипре. Испания - ни за, ни против. Во Франции и Дании тоже не определились со своей позицией. Чехия выступает за отмену перехода на летнее время, пишет Yle.

В марте 2019 года Европейский парламент поддержал позицию о том, чтобы через два года отменить перевод стрелок. Решение пока не окончательное, но оно станет основой для обсуждения со странами ЕС с целью подготовки соответствующего закона.


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