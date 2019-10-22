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Королева красоты Ирана просит защиты: они убьют меня | Фото:23.10 14:31   MIGnews.com

Королева красоты Ирана просит защиты: они убьют меня

Иранская королева красоты Бахаре Заре Бахари просит убежища у властей Филиппин после задержания в международном аэропорту Манилы.

Об этом сообщает The Telegraph.

Женщина содержится под стражей в аэропорту, а власти Филиппин в это время рассматривают полученные от Ирана документы о том, что Бахари якобы оскорбила гражданина Ирана. Девушка пожаловалась, что стала жертвой преследований из-за своего политической активности и откровенную поддержку прав женщин.

"Они меня убьют (в случае депортации)", – сказала королева красоты, имя в виду власти Ирана.

По словам заместителя министра юстиции Филиппин Марка Перета, "единственная причина, по которой ее держали в аэропорту – это удерживание женщины от въезда на территорию Филиппин".

"Запрос (в Интерпол) был сделан предположительно в связи с возбуждением уголовного дела против нее в Иране, и это дело было возбуждено против нее иранским гражданином в связи с нападением, которое предположительно произошло здесь, на Филиппинах", – добавил Перета.

Он также пояснил, что против Бахари не было возбуждено никаких уголовных дел, а оснований у Филиппин для отказа во въезде также никаких нет.

Стоит отметить, что девушка была представительницей Ирана на конкурсе красоты "Мисс интерконтиненталь-2018". На Филиппинах она получала образование с 2014 года, и действительно является известной активисткой.


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