Заворотнюк прекратили давать медикаменты, – СМИ

Медики прекратили какое-либо лечение известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк.
По словам одной из пациенток клиники, в которой находится Заворотнюк, медикаментозное лечение актрисы было прекращено еще 16 сентября. Женщина утверждает, что Анастасия просто лежит,а ее жизнедеятельность поддерживается аппаратурой. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на телеканал НТВ.
Руководство клиники и лечащие врачи пока никак не прокомментировали это заявление.
Как мы писали ранее, Заворотнюк была госпитализирована 13 сентября с неоперабельной опухолью головного мозга в последней стадии. 15 сентября врачи подключили находящуюся в состоянии комы актрису к аппарату ИВЛ.