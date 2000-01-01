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Еврейская секта запросила убежища в Иране | Фото:23.09 08:02   MIGnews.com

Еврейская секта запросила убежище в Иране

Хасидская секта "Лев Тахор" ("Чистое сердце") запросила политическое убежище у иранского правительства.

Об этом свидетельствуют документы, поданные в федеральный суд, передает Ynet.

Уточняется, что "Лев Тахор" заявил о своей "лояльности и подчинении Верховному лидеру и правительству Исламской Республики Иран". Призыв о политическом убежище был сделан еще в 2018 году. В нем лидеры секты призвали к сотрудничеству и помощи в противодействии "сионистскому господству на Святой Земле".

Хасидская община была основана в Иерусалиме в 1990-х годах и насчитывает менее 300 членов. Культ базировался в Соединенных Штатах, Канаде, Мексике и недавно в Гватемале. Как минимум, против 6 представителей организации были выдвинуты обвинения в жестоком обращении с детьми, похищении людей, краже личных данных. Но они успешно избегали преследования.

В апреле газета "Вашингтон пост" сообщила, что дети бывшего члена секты, 14-летняя Янте Теллера и 12-летний брат Хаим были украдены из дома в штате Нью-Йорк. Согласно федеральным обвинительным актам, Теллеры направлялись в Мексику. Когда их перехватили с похитителями и вернули в Штаты, Янте уже была женой пожилого мужчины.

В июле были выдвинуты обвинения против членов секты за похищение двух детей. В 2017 году Иерусалимский окружной суд признал Лев "Тахор" опасной сектой.


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