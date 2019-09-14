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Сертификат на роды для богатых: что подарили Собчак | Фото:23.09 07:44   MIGnews.com

Сертификат на роды для богатых: что подарили Собчак

Российская журналистка Ксения Собчак после свадьбы с Константином Богомоловым разобрала подарки гостей.

"Немножко вот такая вот вакханалия подарков и немножечко похмельный вид. Красоты огромное количество. Спасибо всем ", – сказала она на видео, продемонстрировав уставленный подарочными пакетами пол.


Как сообщает НТВ, Собчак лично проверила, все ли ее 300 пожеланий были выполнены. В частности, она заказывала пуфик за 2 миллиона рублей (109 426 шекелей); халаты за 30 тысяч рублей (1641 шекелей), половник за 150 тысяч рублей (8207 шекелей) и ложку за 70 тысяч (3829 шекелей).

Так, композитор в день свадьбы подарил Собчак кухонные принадлежности: "Там все для дома. Все для дома, все для хозяйства".


Также телеведущей подарили подарочный сертификат на роды там, где за эту услугу другие женщины платят более одного миллиона рублей (54713 шекелей). Светлана Бондарчук подарила собаку. Яна Рудковская подарила несколько наборов изысканной посуды.



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