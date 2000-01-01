"Башер": сыры и не только

Ученые все еще спорят: сортов чего на свете больше – сыра или вина?
Ведь сыр – это и один из самых древних продуктов, который человечество научилось готовить еще на заре цивилизации, и один из самых элитных деликатесов, предмет вожделения гурманов и гордость лучших сыроварен мира. Даже плесень сыр не портит, а делает еще более изысканным и дорогим – конечно, особая плесень и специально для этого предназначенный сыр.
Однако в наших палестинах трудно найти место, предлагающее широкий ассортимент произведений лучших сыроваров Старого света, которые столетиями совершенствуют свои навыки в высоком искусстве производства сыров. Трудно, но можно.
Basher fromagerie – это ведущая в Израиле сеть специализированных сырных бутиков в европейском стиле. Ассортимент магазинов огромен – около 1000 видов сыров!
Можно с уверенностью сказать, что в нашей стране нет других магазинов, способных предложить такой огромный выбор высококачественных сыров, импортируемых непосредственно от производителей. Но сеть не просто продает сыры. Консультанты магазинов знают о них абсолютно всё и всегда помогут подобрать сыры к различным блюдам и напиткам наилучшим образом. Поэтому Basher fromagerie смело можно назвать Академией сыров.
Новые филиалы
Месяц назад сеть открыла два новых филиала в Тель Авиве – в ТЦ "Вайцман-Сити" рядом с больницей Ихилов и в ТЦ "Рамат-Авив". Рамат-авивский бутик стал 11-м магазином сети.
В конце сентября, за несколько дней до Рош а-Шана, в ТЦ "Азриэли" в Модиине откроется новый филиал для жителей Маккабим-Реут и окрестностей.
В октябре откроется первый магазин "Башер" в Ашдоде. А к концу года сеть будет насчитывать уже 15 филиалов!
Вкусные сэндвичи
Basher fromagerie также предлагает большой выбор изысканных вин, бутербродные пасты, свежий домашний хлеб, оливки и вкусные сэндвичи с деликатесными продуктами. Во всех филиалах сети, кроме Рамат-Авива, посетителям предлагаются знаменитые фирменные сэндвичи в свежеиспеченном хлебе всего за 35 шек.
Корзинки для пикников
В магазине "Башер" в Сароне также можно приобрести классическую корзинку для пикника, полную деликатесов, и устроить гурме-трапезу на одной из лужаек этого комплекса. Стоит такая корзинка 250 шек., в ней вы найдете молодую гауду из козьего молока и гауду с добавлением песто, испанский овечий манчего, сыр из Страны басков, французские бри и голубой сыр, французское трюфельное масло, оливки из Италии, вяленые помидоры, джем. Также в набор входят бутылка вина с бокалами и скатерть.
Фуршеты – по цене от 60 шек. на человека
Кроме того в Basher fromagerie можно заказать ассорти сыров и деликатесов для корпоратива или фуршета в вашем офисе по доступным ценам. Например, за 60 шек. на человека (не включая НДС) вы получите хрустящие свежеиспеченные багеты, 2 салата на выбор (овощной с балканским сыром, «Капрезе», зеленый салат с пармезаном или овощную тарелку), 8 видов сыра, деликатесные закуски (сицилийские оливки, вяленые помидоры, мини-перцы, фаршированые сыром), трюфельное масло, а также три вида бутербродной пасты. Есть и другие меню – по 86, 130 и 214 шек. на человека, со значительно более богатым выбором деликатесов.
Доставка на дом
В филиалах в Тель-Авиве, Иерусалиме, Реховоте и Хайфе можно заказать продукты с доставкой на дом.
Сырные новинки в филиалах сети "Башер"
Фиоре дольче. Изысканный сыр из семейства пекорино, созданный на Сардинии еще в 1317 году. Твердый сыр с постепенно раскрывающимся сладким ароматом, напоминающим карамель или масло. Производится из молока овец, выращенных в самом чистом районе Сардинии – жемчужине Средиземного моря. Головки сыра выдерживаются в деревянных бочках 1-7 месяцев, за это время их корочка становится золотистой. Вы, несомненно, захотите включить его в свой солнечный завтрак вместе с бокалом белого вина и фруктами, которые подчеркнут его ореховый вкус.
Шевр рус Д'Арженталь. Этот сыр производится аналогично итальянскому таледжио и фактически является его братом-близнецом, различаются лишь виды молока. Таледжио приготовлен из коровьего молока, а Шевр рус Д'Арженталь – из козьего. Созревание этого сыра идет снаружи внутрь, поэтому его кожура созревает и приобретает аромат и острый вкус, в то время как внутренняя часть остается нежной и кисловатой. По мере старения текстура сыра меняется, становится мягкой и кремообразной, почти жидкой, с удивительным ароматом.
Белый чеддер "Винтаж" . Этот знаменитый сыр ведет свое происхождение из деревни Чеддер в Англии. Его производят с помощью уникального процесса, который называется "чеддеринг", при котором сыр разрезают на кубики, чтобы максимально избавить его от влаги, придать уникальную рассыпчатую структуру. Винтажный чеддер с месячной выдержкой имеет желтоватый оттенок и пряный вкус. Его текстура – гладкая и маслянистая, сыр прекрасно дополняет тушеные блюда и салаты, подходит к красному вину.
"Принцесса Пиренеев". Сыр, изготовленный из отборного овечьего молока. Высокогорные пастбища рождают великолепную зелень и цветы, которые дарят молоку и произведенному из него сыру свежесть и чистоту горного воздуха. Сыр "Принцесса Пиренеев" производят в сыроварне-бутике маленькими партиями, что гарантирует высокое качество и идеальный вкус. Он имеет цвет слоновой кости, маслянистую текстуру, характеризуется сладким ароматом и нежным вкусом.
Шевр Д'Акитан. Особенный интересный "брат" знаменитого сыра том. Он сделан из козьего молока в горной Басконии французских Пиренеев в зимний сезон, когда стада пасутся на пышных высокогорных пастбищах и питаются свежей травой, давая великолепное молоко. Сыр созревает 6 месяцев в темных сухих пещерах, что позволяет ему обзавестись толстой кожурой, которая защищает нежную сердцевину. Сыр пропитан ароматами трав и цветов и имеет слабовыраженный вкус карамели. Рекомендуется к белому вину.
VSOC BLACK. Особый вид гауды, сыр с маслянистой текстурой, которая тает во рту, сладко-кислыми слоями с медленно раскрывающимся послевкусием и кристаллами соли, которые образуются в процессе длительной выдержки и придают сыру удивительную структуру и вызывающий привыкание вкус. Сыр выдерживается в течение года, рекомендуется подавать его с багетом, сливочным маслом и красным вином.
"Эйфория". Гауда из 100% овечьего молока с маленькой фермы в Нидерландах. Сыр выдерживается год, за это время он приобретает особый сладко-ореховый аромат, который при контакте с вкусовыми рецептами вызывает чувство эйфории.
Кефалогравиера. Являясь относительно новым сортом, кефалогравиера стала очень важным сыром в Греции и даже вошла в европейский PDO. Произведенный из смеси овечьего и козьего молока сыр имеет немного острый вкус и идеально подходит для того, чтобы натереть его сверху на пасту, а также для знаменитого блюда саганаки. Рекомендуется также подавать его со свежими фруктами – грушами или сладкими яблоками.
Голубой сыр 1924. Редкий пример сотрудничества между рынком США и французскими ремесленниками, успешный результат творческого эксперимента. Источником вдохновения послужил сыр рокфор, древняя техника изготовления которого включает смешивание овечьего и коровьего молока, в результате чего получается мягкий маслянистый сыр, пронизанный голубыми «нитями». Он производится экспертами по производству голубого сыра в Оверни ( Франция), а затем монахи выдерживают его около 5 месяцев в пещерах за пределами региона Руана. Изысканный вкус этого сыра напоминает сливки или йогурт и меняется во рту от слабой солености до легкой горечи. Сыр превосходен с жареными бейгеле или тостами и с легким игристым вином, таким как "Мускато".
Делис де Фром. Производится во французском регионе Бургундия по специальной технологии смешивания пастеризованного коровьего молока со свежими сливками. Затем сыр созревает в погребе в течение 6 недель, и за это время его обволакивает тонкий слой плесени. В результате получается мягкий, гладкий и жирный сыр, который тает во рту. Его тонкий, но яркий вкус напоминает лесные грибы со сливочным маслом. Сыр подходит для подачи с шампанским, сидром или пшеничным пивом
Грюйер каберн. После кратковременной выдержки в сыроварне "Грюйер Фромажери" сыр переносится для созревания в пещеры в долине Грюйер, где условия для его выдержки просто идеальны. Там сыр приобретает более жесткую текстуру и более выраженные вкусовые качества. Из всех сыроварен, производящих тысячи головок грюйера, только три специализируются на трехмесячной выдержке сыров в пещере. Сыр получил оценку 99.45 на мировом конкурсе.
Манчего. Знаменитый овечий сыр, который производится в регионе Манча и считается одним из лучших испанских сыров. Особая текстура создается из-за его выдержки в соломенных ящиках. Сыр имеет цвет слоновой кости и твердую упругую структуру. Рекомендуется подавать его с вялеными помидорами или пирогом из сухофруктов.
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Филиалы сети Basher fromagerie:
Иерусалим, рынок «Махане Иегуда»
Иерусалим, Немецкая колония («Мошава германит»), ул. Эмек Рефаим 52
Иерусалим, Агрипас, ул. Агрипас 21
Раанана, «Каньон Ренаним», 1-й этаж
Тель-Авив, ул. Алюф Кальман Маген 3, «Сарона-маркет»