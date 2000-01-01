Американка укусила верблюда за гениталии ради спасения

Все началось с того, что в вольер к животному по кличке Каспер забежала собака посетительницы. Пес был глухим и не замечал призывов хозяйки. Чтобы вызволить питомца, женщине пришлось и самой забраться в вольер.
Верблюду такая наглость со стороны посетительницы не понравилась. Испуганный Каспер погнался за женщиной и зажал ее в углу, после чего уселся на нее сверху, чуть не раздавив. Американка не нашла другого выхода, как укусить животное за причинное место. Только после этого туша весом под полтонны слезла с посетительницы.
Женщину в итоге госпитализировали. По мнению полиции, на такой поступок животное спровоцировали агрессивные действия против него.