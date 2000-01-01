Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Американка укусила верблюда за гениталии ради спасения | Фото:24.09 00:12   MIGnews.com

Американка укусила верблюда за гениталии ради спасения

В американском штате Луизиана посетительница частного зоопарка Tiger Truck Stop укусила верблюда за гениталии, чтобы спасти свою жизнь.

О необычном инциденте сообщает издание The Advocate.

Все началось с того, что в вольер к животному по кличке Каспер забежала собака посетительницы. Пес был глухим и не замечал призывов хозяйки. Чтобы вызволить питомца, женщине пришлось и самой забраться в вольер.

Верблюду такая наглость со стороны посетительницы не понравилась. Испуганный Каспер погнался за женщиной и зажал ее в углу, после чего уселся на нее сверху, чуть не раздавив. Американка не нашла другого выхода, как укусить животное за причинное место. Только после этого туша весом под полтонны слезла с посетительницы.

Женщину в итоге госпитализировали. По мнению полиции, на такой поступок животное спровоцировали агрессивные действия против него.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:44
Швейцарцы провели похоронную церемонию для ледника  
22:10
Швейцарцы против связи 5G  
21:35
Борис Джонсон призвал подписать новое соглашение с Ираном
21:02
Биньямин Нетаниягу и Бенни Ганц пожали руки
20:45
Военный суд приговорил террориста, убившего израильтянина
20:25
Биньямин Нетаниягу и Бенни Ганц прибыли на переговоры
20:14
Египет: полиция проводит массовые допросы
19:52
Левин: у "Ликуда" нет никаких предварительных условий
19:38
Мать Хадара Голдина выступила перед Советом ООН
19:03
Минздрав закрыл ручьи на севере Израиля из-за бактерий
18:46
В Рамат-Гане построят 45-этажную башню
18:17
Петросян пышно отдохнул с любовницей в Париже
18:13
Ганц и Либерман "обменялись мнениями" перед переговорами
17:56
ПА: сорвана стратегия атак по Израилю с Западного берега
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus