Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Петросян пышно отдохнул с любовницей в Париже 23.09 18:17   MIGnews.com

Петросян пышно отдохнул с любовницей в Париже

Российский юморист Евгений Петросян на широкую ногу отметил свой 74-й день рождения. Сообщается, что 16 сентября Петросян в компании своей 30-летней пассии съездил в Париж, потратив на поездку около полумиллиона рублей.

Пара останавливалась в фешенебельном отеле в престижном районе Парижа, посетила Эйфелеву башню, Лувр и другие популярные туристические места. При этом юморист тратил крупные суммы денег. Например, билеты в "Мулен Руж" обошлись Петросяну не менее, чем в 25 тыс. рублей, а заказанные в одном из дорогих ресторанов улитки, устрицы, крабы и лобстеры стоили от 2 до 15 тысяч рублей за порцию. Об этом сообщает Life.ru.

Также Евгений Ваганович не поскупился на подарки для своей молодой любовницы. Юморист щедро одарил новую пассию украшениями от известного бренда Tiffany&Co и духами Guerlain в именном флаконе.

Несмотря на то, что все банковские счета Петросяна заморожены на время проведения бракоразводного процесса с его экс-супругой Еленой Степаненко, комик смог потратить за время недельной поездки около 500 тысяч рублей.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:13
Ганц и Либерман "обменялись мнениями" перед переговорами
17:56
ПА: сорвана стратегия атак по Израилю с Западного берега
17:20
"Ормузская мирная инициатива" против "Сделки века"
17:15
Иран: британский танкер может плыть восвояси
17:09
В Болгарии открылась первая еврейская школа
16:31
Большинство пожилых израильтян довольны жизнью
16:14
Поклялись в верности ISIS: француженки получат пожизненное
16:12
Задержаны сирийцы – псевдоволейбольная команда Украины
15:43
Израиль отказал во въезде футболистам из Газы
15:36
В Кении рухнуло здание школы: есть жертвы
15:14
Ни Нетаниягу, ни Ганц не получили необходимой поддержки
15:10
В Египте забанили Facebook, BBC News и некоторые ТК
14:50
Киркоров похвастался новым iPhone и опозорился
14:40
Убийство шансонье Михаила Круга официально раскрыто
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus