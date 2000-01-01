Петросян пышно отдохнул с любовницей в Париже

Российский юморист Евгений Петросян на широкую ногу отметил свой 74-й день рождения. Сообщается, что 16 сентября Петросян в компании своей 30-летней пассии съездил в Париж, потратив на поездку около полумиллиона рублей.
Пара останавливалась в фешенебельном отеле в престижном районе Парижа, посетила Эйфелеву башню, Лувр и другие популярные туристические места. При этом юморист тратил крупные суммы денег. Например, билеты в "Мулен Руж" обошлись Петросяну не менее, чем в 25 тыс. рублей, а заказанные в одном из дорогих ресторанов улитки, устрицы, крабы и лобстеры стоили от 2 до 15 тысяч рублей за порцию. Об этом сообщает Life.ru.
Также Евгений Ваганович не поскупился на подарки для своей молодой любовницы. Юморист щедро одарил новую пассию украшениями от известного бренда Tiffany&Co и духами Guerlain в именном флаконе.
Несмотря на то, что все банковские счета Петросяна заморожены на время проведения бракоразводного процесса с его экс-супругой Еленой Степаненко, комик смог потратить за время недельной поездки около 500 тысяч рублей.