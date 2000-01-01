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Киркоров похвастался новым iPhone и опозорился | Фото:23.09 14:50   MIGnews.com

Киркоров похвастался новым iPhone и опозорился

Российский "поп-король" Филипп Киркоров решил похвастаться последним смартфоном от Apple и оконфузился.

В своем Instagram-сторис певец показал снимок, рассказав, что ему подарили iPhone 11 Pro Max, который он захотел сразу же опробовать.

"Первое фото на iPhone 11 Pro Max. Воскресный день задался с утра", – подписал он фото.

Но тут его ждало разочарование. Поклонники быстро опознали в новой модели "премиум-класса" старый iPhone X, который вышел еще в 2017 году. В результате, чтобы не нарываться на насмешки, артисту пришлось удалить фото.


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