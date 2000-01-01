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Рош ха-Шана в «Родине»: супер-скидки на огромный выбор | Фото: магазин 'Родина'23.09 13:48   MIGnews.com

Рош ха-Шана в «Родине»: супер-скидки на огромный выбор

С 19 по 30 сентября магазин «Родина» отмечает Рош ха-Шана и дарит своим покупателям праздничные цены! Самый большой в Израиле выбор рыбы, широкий ассортимент мясных деликатесов, птицы, морепродуктов и изысканных сыров – у нас есть все, что нужно для вашего праздничного стола.

«Родина» – это один из крупнейших израильских импортеров рыбы и икры с опытом работы свыше 20 лет.

«Родина» – это самый большой выбор рыбы северных морей, а также камбала, треска, судак, минтай, окунь, палтус, хек, принцесса Нила и дальневосточные морские деликатесы.

«Родина» – это лучшие цены на различные виды лосося, а также широкий ассортимент мясных деликатесов с приятными скидками.

«Родина» – это отличное обслуживание, идеальная чистота и магазин, оборудованный в соответствии с самыми высокими стандартами.

По всем этим причинам «Родина» давно завоевала любовь и доверие потребителей, и теперь покупатели со всей страны за рыбой, икрой, мясом и морепродуктами едут именно сюда.

Покупая в «Родине», вы можете всегда быть уверены, что приобретаете продукты наивысшего качества и по особенно выгодным ценам.

Яркие скидки к Рош ха-Шана с 19 по 30 сентября 2019 г.:

• Лосось норвежский без головы – 39.90 шек./1 кг
• Черная икра осетра – 60 шек./30 г
• Филе лосося мороженое – 59,90 шек./1 кг
• Копченая нарезка норвежского лосося – 39,90 шек./400 г
• Язык говяжий – 19,90 шек./1 кг
• Сайда филе – 100 шек./4 кг
• Говядина №8 шрир – 24,90 шек./1 кг
• Гусь целый – 29,90 шек./1 кг
• Ножки гуся – 39,90 шек./1 кг
• Сыр Гауда – 49,90 шек./1 кг (вместо 59.90 шек./1 кг)
• Сыр Маздам Голландия – 49,90 шек./1 кг (вместо 59,90 шек./1 кг)
• Колбаса докторская Дымов – 49,90 шек./1 кг (вместо 59,90 шек./1 кг)
• Колбаса Молочная Дымов – 49,90 шек./1 кг (вместо 59,90 шек./1 кг)
• Кальмар (тушки) – 59,90 шек./1 кг
• Филе судака мороженое – 39,90 шек./1 кг
• Филе минтая мороженое – 29,90 шек./1 кг

А также различные виды рыбы: хек, принцесса Нила, камбала, окунь, палтус, амнун и другие.

Каждая хозяйка знает, сколько сил отнимает подготовка к празднику. Закупая продукты для праздничного стола у нас, вы сэкономите время и деньги, так как все, что вам нужно, вы найдете на полках нашего магазина – и по отличным ценам.

Приходите с 19 по 30 сентября в магазин «Родина». Вас ждет самый большой выбор рыбы, ассортимент мясных продуктов, птицы, морских деликатесов и особых сортов сыра – по особым праздничным ценам.


Адрес магазина «Родина»: Ришон Ле-Цион, ул. Ха-Макабим 12.
Для посетителей магазина – бесплатная стоянка.

Режим работы:
воскресенье – четверг: с 08:00 до 21:00
пятница с 08:00 до 18:00
суббота с 09:00 до 20:00

Страница «Родины» в Фейсбук по ссылке.

Наш сайт по ссылке.

* Скидки действительны только с 19 по 30 сентября 2019 или до окончания запаса.

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