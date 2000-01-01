Рош ха-Шана в «Родине»: супер-скидки на огромный выбор
С 19 по 30 сентября магазин «Родина» отмечает Рош ха-Шана и дарит своим покупателям праздничные цены! Самый большой в Израиле выбор рыбы, широкий ассортимент мясных деликатесов, птицы, морепродуктов и изысканных сыров – у нас есть все, что нужно для вашего праздничного стола.
«Родина» – это один из крупнейших израильских импортеров рыбы и икры с опытом работы свыше 20 лет.
«Родина» – это самый большой выбор рыбы северных морей, а также камбала, треска, судак, минтай, окунь, палтус, хек, принцесса Нила и дальневосточные морские деликатесы.
«Родина» – это лучшие цены на различные виды лосося, а также широкий ассортимент мясных деликатесов с приятными скидками.
«Родина» – это отличное обслуживание, идеальная чистота и магазин, оборудованный в соответствии с самыми высокими стандартами.
По всем этим причинам «Родина» давно завоевала любовь и доверие потребителей, и теперь покупатели со всей страны за рыбой, икрой, мясом и морепродуктами едут именно сюда.
Покупая в «Родине», вы можете всегда быть уверены, что приобретаете продукты наивысшего качества и по особенно выгодным ценам.
Яркие скидки к Рош ха-Шана с 19 по 30 сентября 2019 г.:
• Лосось норвежский без головы – 39.90 шек./1 кг
• Черная икра осетра – 60 шек./30 г
• Филе лосося мороженое – 59,90 шек./1 кг
• Копченая нарезка норвежского лосося – 39,90 шек./400 г
• Язык говяжий – 19,90 шек./1 кг
• Сайда филе – 100 шек./4 кг
• Говядина №8 шрир – 24,90 шек./1 кг
• Гусь целый – 29,90 шек./1 кг
• Ножки гуся – 39,90 шек./1 кг
• Сыр Гауда – 49,90 шек./1 кг (вместо 59.90 шек./1 кг)
• Сыр Маздам Голландия – 49,90 шек./1 кг (вместо 59,90 шек./1 кг)
• Колбаса докторская Дымов – 49,90 шек./1 кг (вместо 59,90 шек./1 кг)
• Колбаса Молочная Дымов – 49,90 шек./1 кг (вместо 59,90 шек./1 кг)
• Кальмар (тушки) – 59,90 шек./1 кг
• Филе судака мороженое – 39,90 шек./1 кг
• Филе минтая мороженое – 29,90 шек./1 кг
А также различные виды рыбы: хек, принцесса Нила, камбала, окунь, палтус, амнун и другие.
Каждая хозяйка знает, сколько сил отнимает подготовка к празднику. Закупая продукты для праздничного стола у нас, вы сэкономите время и деньги, так как все, что вам нужно, вы найдете на полках нашего магазина – и по отличным ценам.
Приходите с 19 по 30 сентября в магазин «Родина». Вас ждет самый большой выбор рыбы, ассортимент мясных продуктов, птицы, морских деликатесов и особых сортов сыра – по особым праздничным ценам.
Адрес магазина «Родина»: Ришон Ле-Цион, ул. Ха-Макабим 12. Для посетителей магазина – бесплатная стоянка.
Режим работы:
воскресенье – четверг: с 08:00 до 21:00
пятница с 08:00 до 18:00
суббота с 09:00 до 20:00