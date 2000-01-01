Убийство шансонье Михаила Круга официально раскрыто
В понедельник, 23 сентября, в России официально объявили о раскрытии убийства известного шансонье Михаила Круга.
Соответствующие данные предоставил Следственный комитет РФ.
Так, следователи приняли решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования подозреваемого. Согласно данным комитета, 30 июня 2002 года в дом Круга в Мамулино забрались двое грабителей – члены банды "Тверские волки" Александр Агеев и Дмитрий Веселов. Первый из них подтвердил информацию.
Злоумышленники, по указанию криминального авторитета по кличке Лом, собирались только забрать ценные вещи. Своими действиями преступники хотели склонить шансонье к тому, чтобы тот попросил помощи у Лома и начал отдавать ему часть своих гонораров.
Однако в их планы вмешался музыкант, который вернулся домой раньше времени. Когда в квартире неожиданно появился Круг, Веселов дважды выстрелил в него из пистолета ТТ калибра 7,62 мм. В следующем году сам убийца был застрелен участником той же банды, который оказался фанатом творчества убитого музыканта. Авторитет Ром тоже погиб в 2006 году.