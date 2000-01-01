Врач прокомментировал болезнь Завротнюк

По словам Саканидзе, актриса анонимно обращалась в Институт за консультацией, но лечиться поехала в Германию. Он добавил, что точно определить, когда именно заболела Заворотнюк, нельзя. Актриса могла годами жить с доброкачественной опухолью – глиомой, которая впоследствии перерастает в злокачественную, и не подозревать об этом.
"Глиобластома обычно растет стремительно, это агрессивная форма рака. В течение полгода может вырасти до такого уровня, что нужно срочно принимать меры. Если операбельная, то надо оперировать, а потом назначать химиотерапию. Если нет – то биопсию и химиотерапию", – отметил доктор.
Он добавил, что симптомы глиобластомы зависят от того, где именно находится опухоль. Если в нефункциональной зоне мозга, то их может не быть до определенного времени. Если задет важный участок мозга, то начинается онемение пальцев, частичный паралич, двоение в глазах.
"Иногда мы специально вводим больных в искусственную медикаментозную кому, чтобы лечение было эффективнее. Если же человек впал в кому от глиобластомы, то маловероятно, что там что-то поможет уже. Эти две комы – абсолютно две разные вещи. Как мне передавали, Заворотнюк была в медикаментозной коме", – подчеркнул он.
Более того, Саканидзе прокомментировал, почему в последнее время актриса набрала вес. На это повлиял гормональный препарат, принимаемый при отеке головного мозга. В течение пары месяцев пациенты набирают 20-25 килограммов.
"Анастасия может быстро скинуть вес. Часто, как только больные отходят от дексаметазона, они быстро сбрасывают вес", – добавил врач.