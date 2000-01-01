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Улицами Парижа проехали сотни ретроавтомобилей | Фото:24.07 04:28   MIGnews.com

Улицами Парижа проехали сотни ретроавтомобилей

Жители столицы Франции окунулись в историю мирового автопрома, ведь в Париже прошел парад ретроавтомобилей, сообщает в понедельник, 23 июля Reuters.

Накануне улицам проехались более семи сотен транспортных средств прошлого века: легковые автомобили, грузовики и велосипеды. Некоторые участники так прониклись духом парада, что и наряды выбрали ретро.

"Это почти не загрязняет воздух. Мы ведь не ездим на таких автомобилях постоянно и все вместе. Всего полдня. Зато это создает ощущение, что Париж вернулся в прошлое, на 40 или 50 лет назад. Это забавно", – сказал журналистам коллекционер Алексис Дю Жо, который постоянно участвует в подобных представлениях, на этот раз представил свой "Форд Мустанг" 1969 года выпуска.
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