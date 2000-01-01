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Трейлер `Годзиллы 2` - новый хит в сети 24.07 00:49   MIGnews.com

Трейлер "Годзиллы 2" - новый хит в сети

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила на суд зрителей официальный трейлер к новому фантастическому экшену "Годзила 2", снятому режиссером Майклом Догерти. Видео было продемонстрировано в рамках проходящего в Сан-Диего ежегодного фестиваля поп-культуры ComicCon.

Ролик также был обнародован на канале киностудии в YouTube, где уже успел собрать почти 7 млн. просмотров.

В ленте снялись такие "гиганты" кинематографа, как Вера Фармига, Кен Ватанабе, Салли Хокинс, Чарльз Дэнс и другие.

В этой части Годзилла также спасает человечество от своих "канонических" врагов – монстров-гигантов Мотры, Родана и Гидоры.

Официальная дата премьеры фильма назначена на 31 мая следующего года.
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