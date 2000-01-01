Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила на суд зрителей официальный трейлер к новому фантастическому экшену "Годзила 2", снятому режиссером Майклом Догерти. Видео было продемонстрировано в рамках проходящего в Сан-Диего ежегодного фестиваля поп-культуры ComicCon.
Ролик также был обнародован на канале киностудии в YouTube, где уже успел собрать почти 7 млн. просмотров.
В ленте снялись такие "гиганты" кинематографа, как Вера Фармига, Кен Ватанабе, Салли Хокинс, Чарльз Дэнс и другие.
В этой части Годзилла также спасает человечество от своих "канонических" врагов – монстров-гигантов Мотры, Родана и Гидоры.
Официальная дата премьеры фильма назначена на 31 мая следующего года.