24.07 00:49 MIGnews.com

Трейлер "Годзиллы 2" - новый хит в сети

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила на суд зрителей официальный трейлер к новому фантастическому экшену "Годзила 2", снятому режиссером Майклом Догерти. Видео было продемонстрировано в рамках проходящего в Сан-Диего ежегодного фестиваля поп-культуры ComicCon.Ролик также был обнародован на канале киностудии в YouTube, где уже успел собрать почти 7 млн. просмотров.В ленте снялись такие "гиганты" кинематографа, как Вера Фармига, Кен Ватанабе, Салли Хокинс, Чарльз Дэнс и другие.В этой части Годзилла также спасает человечество от своих "канонических" врагов – монстров-гигантов Мотры, Родана и Гидоры.Официальная дата премьеры фильма назначена на 31 мая следующего года.