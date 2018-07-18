Ученые США открыли новый вид акул из семейства катрановых с необыкновенно большими так сказать инопланетными глазами. Новый вид назвали в честь морского биолога Юджины Кларк - Squalus clarkae, или катран Дженни.
Обитают они в водах Мексиканского залива. Предполагалось, что катран Дженни представитель другого вида, колючих акул Мицукури. ДНК-тест опроверг версию - катран Дженни – это отдельный вид семейства катрановых, пишет Foxnews.
Яркой отличительной чертой катрана Дженни стали необычно крупные глаза. Она намного меньше, чем ее ближайшие родственники.