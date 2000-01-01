23.07 10:33 MIGnews.com

Во время ЧМ-2018 в мире смотрели кино о футболе и сериалы

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Онлайн-кинотеатр ivi зафиксировал, что число просмотров контента в дни матчей Чемпионата мира по футболу с участием российской сборной в среднем сократилось на 15% по сравнению с периодом перед стартом Мундиаля в июне. А во время матча сборной России и Хорватии 7 июля число просмотров в Германии упало на 20%, в Прибалтике – на 10%, в Израиле – на 5%. При этом 8 июля, на следующий день, просмотры в этих странах значительно выросли: в Германии - на 29%, в Прибалтике – на 15%, в Израиле – на 33%.Это говорит о высоком интересе к играм сборной России у русскоговорящего населения указанных стран. Напомним, что сборная Германии не попала в плей-офф стадию Чемпионата Мира, что стало сенсацией для многочисленных болельщиков команды, а сборные Израиля и стран Прибалтики не прошли отборочные этапы в своих группах.Российская драма «Тренер» с Данилой Козловским продемонстрировала активный рост смотрения: 1 июля, в день выхода сборной России в 1/4 Чемпионата, картина вошла в ТОП-3 наиболее популярного контента в мире, при этом стала фильмом номер 1 по просмотрам в Прибалтике. 15 июля, во время финала Мундиаля, фильм активно смотрели в Израиле – он стал вторым по популярности у аудитории сервиса, после сериала «Молодежка», который в том числе раскрывает историю молодежного спорта в России. Возможно, на фоне мирового спортивного праздника, жители Израиля выбирали именно контент, который показывает командную борьбу, волевой характер и веру в победу.При этом в Германии популярными в эти дни были также фильмы «Гоголь.Вий» и «Я худею».Первые строчки рейтинга просмотров среди сериалов в исследуемый период занял ситком «Девочки не сдаются» - чаще всего его смотрели жители Израиля и Прибалтики. Сериал «Sпарта» (новинка Первого канала и эксклюзив ivi) также попал в ТОП наиболее популярных сериалов в мире среди аудитории сервиса за период проведения ЧМ-18.Абсолютным лидером по количеству просмотров в мире в категории мультфильмов стал анимационный сериал «Маша и медведь». Чаще всего его смотрели в Германии и Прибалтике, что объясняет начало школьных каникул и летний период.