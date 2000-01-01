24.06 01:17 MIGnews.com
В Калифорнии выбрали самую некрасивую собаку
Жители и гости небольшого городка Петалума в американском штате Калифорния в пятницу стали свидетелями традиционного 31-ого конкурса среди собак, которые отличаются своим нестандартным внешним видом.
Об этом в воскресенье, 23 июня пишет BuzzFeed News
.
За титул "самой уродливой собакой в мире" боролись 19 четверолапых.
Победителем конкурса стал пес по кличке Бродяга. Он получил приз в размере 1 500 долларов, а также приглашение на шоу Today телеканала NBC.
Его хозяйка жительница Санта-Розы Ивонн Моронес пожертвует средства в приют для животных.
Женщина рассказала журналистам после конкурса, что подобрала Бродягу на улице в 2014 году. С тех пор они неразлучны со своим питомцем.
Напомним. в прошлом году победителем конкурса стал 9-летний бульдог из Миннесоты, которого зовут За-За.
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