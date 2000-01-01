Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Калифорнии выбрали самую некрасивую собаку | Фото:24.06 01:17   MIGnews.com

В Калифорнии выбрали самую некрасивую собаку

Жители и гости небольшого городка Петалума в американском штате Калифорния в пятницу стали свидетелями традиционного 31-ого конкурса среди собак, которые отличаются своим нестандартным внешним видом.

Об этом в воскресенье, 23 июня пишет BuzzFeed News.

За титул "самой уродливой собакой в мире" боролись 19 четверолапых.

Победителем конкурса стал пес по кличке Бродяга. Он получил приз в размере 1 500 долларов, а также приглашение на шоу Today телеканала NBC.

Его хозяйка жительница Санта-Розы Ивонн Моронес пожертвует средства в приют для животных.

Женщина рассказала журналистам после конкурса, что подобрала Бродягу на улице в 2014 году. С тех пор они неразлучны со своим питомцем.

Напомним. в прошлом году победителем конкурса стал 9-летний бульдог из Миннесоты, которого зовут За-За.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:18
Револьвер легендарного Ван Гога нашел своего покупателя
23:45
Завершился русскоязычный педагогический семинар ЕНФ-ККЛ
23:41
Новый гаджет заставит почувствовать вас «собакой Павлова»
23:21
Ученые предупреждают о "главном враге" здоровья
23:01
На Марсе снова обнаружены следы жизни
22:21
Голливудская Аллея Славы пополнится новыми звездами
22:13
Роскомнадзор показал, как правильно материться в сети
21:33
Из-за санкций Иран может еще больше нарушить ядерную сделку
20:25
Яир Голан вступает в новую партию Эхуда Барака
19:19
18 англичан угрожали взорвать самолет в аэропорту Бен-Гурион
19:16
Иранские депутаты: США «психологически проиграли»
18:42
США начали кибератаку на Иран
17:31
Суд Ликуда одобрил союз с Кулану
16:55
Великобританский суд принуждает женщину-инвалида к аборту
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus