Револьвер легендарного Ван Гога нашел своего покупателя
7-миллиметровый револьвер Lefaucheux, который, как предполагается, был орудием самоубийства легендарного голландского художника Винсента Ван Гога, продан в парижском аукционном доме Drouot за 180 тысяч долларов.
Источники отмечают, что предварительная стоимость лота оценивалась в 67 000 долларов.
Стоит отметить, что на протяжении многих лет историки не могли подтвердить аутентичность этого образца оружия. Известно, что пистолет был найден в поле в Овер-сюр-Уаз фермером в 1960 году - в том самом месте, где Винсент Ван Гог выстрелил в себя.
В Овер-сюр-Уаз художник провел последние месяцы своей жизни.
Впервые оружие, которое было признано "самым известным оружием в истории искусства", представили публике в 2012 году.
Кроме того, револьвер был выставлен на всеобщее обозрение в музее Ван Гога в Амстердаме в рамках выставки "На грани безумия: Ван Гог и его болезнь".