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Голливудская Аллея Славы пополнится новыми звездами | Фото: Twitter23.06 22:21   MIGnews.com

Голливудская Аллея Славы пополнится новыми звездами

В 2020-м голливудская Аллея славы пополнится новыми звездами с громкими именами.

Об этом в воскресенье, 23 июня пишет PEOPLE.com.

Отметку со своим именем на аллее в следующем году получат: модель Синди Кроуфорд, актрисы Джулия Робертс, Октавия Спенсер, актеры Крис Хемсворт, Махершала Али, Лоуренс Фишборн, режиссер Спайк Ли, телеведущая Венди Уильямс, музыканты Билли Айдол, 50 Cent, Элвис Костелло и многие другие селебрити.

Кроме того, известный комик Энди Кауфман, который ушел из жизни в середине 80-х, также будет награжден посмертно.

"Отборочный комитет рад объявить имена наших лауреатов. Выбор этого года был особенно уникальным. Нам удалось распознать таланты 35 артистов, которые уже оставили после себя наследие в Голливуде", - сказал председатель комитета Вин Ди Бона.

По данным источников, у знаменитостей есть два года, чтобы определиться с датами торжественной церемонии.


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