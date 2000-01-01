Голливудская Аллея Славы пополнится новыми звездами

Отметку со своим именем на аллее в следующем году получат: модель Синди Кроуфорд, актрисы Джулия Робертс, Октавия Спенсер, актеры Крис Хемсворт, Махершала Али, Лоуренс Фишборн, режиссер Спайк Ли, телеведущая Венди Уильямс, музыканты Билли Айдол, 50 Cent, Элвис Костелло и многие другие селебрити.
Кроме того, известный комик Энди Кауфман, который ушел из жизни в середине 80-х, также будет награжден посмертно.
"Отборочный комитет рад объявить имена наших лауреатов. Выбор этого года был особенно уникальным. Нам удалось распознать таланты 35 артистов, которые уже оставили после себя наследие в Голливуде", - сказал председатель комитета Вин Ди Бона.
По данным источников, у знаменитостей есть два года, чтобы определиться с датами торжественной церемонии.