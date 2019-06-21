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Роскомнадзор показал, как правильно материться в сети 23.06 22:13   MIGnews.com

Роскомнадзор показал, как правильно материться в сети

«Вам что, серьёзно так сложно...?????» — главная фраза русскоязычного Twitter на этой неделе. Гневный твит девушки, недовольной людьми, которые не хотят брать листовки у промоутеров, стал поводом для сотен шуток.

Написанные по одному шаблону сообщения можно было встретить в аккаунтах «Сбербанка», MSI, «Почты Mail.ru» или, например, «Яндекс.Недвижимости».

А теперь, когда каждый свое отшутил (и даже не один раз), чувство юмора решил показать Роскомнадзор. Твиттер Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций рассказал читателям, как правильно материться в интернете, если вы — СМИ:



Правда, пользователям шутка не очень понравилась, но всего за полчаса ответ регулятора разлетелся по всему рунету.


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