23.06 15:02 MIGnews.com

“Вот идет невеста…” Lu&Lu – Bridal Couture

Поделиться

Все по теме

Комментарии





На этой неделе в одной из самых известных фотостудий в центре Тель-Авива состоялась презентация нового бренда свадебных платьев Lu&Lu – Bridal Couture. Журналисты, фотографы, блогеры стали свидетелями прекрасного шоу, где была представлена только что созданная коллекция свадебных и вечерних туалетов.Новорожденный бренд существует всего год, но работа над ним продолжалась, можно сказать, десять лет – именно тогда познакомились Светлана Люблянов и Людмила Морозов (отсюда и название бренда –«Lu&Lu»).Девушки работали тогда в салоне вечерних и свадебных платьев, Света – в качестве дизайнера, Люда – портнихой высокого класса.«Как-то сразу между нами возникло такое взаимопонимание, - рассказывает Света, - что мне стоило только начать, как Люда подхватывала. Мы сразу стали настоящей командой. У Люды золотые руки, а у меня огромный опыт работы с клиентами, накопленные знания. Потому, когда я меняла место работы, Люда уходила вместе со мной, и в какой-то момент она мне сказала – а почему бы нам не открыть свое дело?»Но случилось это не сразу, а лишь год назад, 1 июня 2018 года. Этот день Света и Люда считают днем рождения своего бренда.Я считаю нашу коллекцию очень изысканной, классической, европейской. Она очень «легкая», то есть в ней много воздуха, она «дышит». Для того, чтобы создать эффект «воздуха» - прозрачности, но не оголенного тела, приходится потрудиться. Мы используем большое количество слоев почти невесомой ткани, иногда разные фактуры. Сейчас, например, один из трендов свадебной моды — это оттенки ткани. Раньше было снежно-белое или белое с синевой, а сейчас – молочный, сливочный, беж, шампанское… Все это разные оттенки. Ослепительно-белый мало кому идет, это ведь неестественный цвет.Или возьмем, к примеру, кружево. Это очень красиво, но сейчас есть новые ткани – «глиттер» - блестящие ткани, на которые нанесен рисунок крошечными блестящими элементами, будь то бусины или блестки, и это создает эффект кружева, – невероятно красиво.У нас есть ткани, которые стоят сто шекелей за метр, а есть те, что стоят тысячу шекелей за метр. Конечно, мы очень любим дорогие ткани, ведь свадебное платье – это украшение. А невеста должна выглядеть лучше всех своих гостей, лучше всех подруг, которые тоже, конечно, стараются принарядиться.Света, но вы ведь и подружек невесты не забываете - делаете для них вечерние платья?Да, мы выпустили сейчас нашу первую вечернюю коллекцию, и ею мы тоже очень горды. При кажущейся простоте этих платьев, в них использован, к примеру, корсет, который Люда сама разработала. Это наш фирменный корсет, сделанный по самым современным технологиям, в нем можно дышать. Ведь раньше корсеты были жесткие, стягивали так, что даже меняли форму и очертания фигуры. А сегодня, в 21-м веке, женщина не привыкла носить такое, ей хочется одеваться свободно, удобно. Корсеты в основном призваны держать платья «стреплесс» - без лямок, а не утягивать до потери дыхания.Мне трудно обобщать, но, думаю, это, в основном, образованные современные израильские девушки, которые знают, чего они хотят, ценят себя, свое время и свои деньги. Они также знают, что им идет, и как подчеркнуть свои достоинства и индивидуальность.«Думаю, что это самый важный элемент, - говорит Светлана Люблянов, - В современном мире очень важно качество обслуживания, оно часто выходит на первое место. Когда клиента внимательно выслушивают, стараются как можно лучше понять его желания, но при этом помогают принять верное решение. Первая встреча с клиентом – это всегда моя консультация стилиста, и девушка может прийти с одним, а уйти совсем с другим. Тем более, когда дело касается невесты, и ты должен быть в сто раз более чутким к ее состоянию, а она волнуется, нервничает, вплоть до стресса. Тут ты должен стать чуть ли не психологом. Сколько сомнений, вопросов, телефонных звонков! Мы всегда здесь для нее».инстаграм #luandlubridalул. Шдерот Йехудит 1, Тель-АвивДополнительная информация по телефону: 054-2521800Фотографии: Лия Гельдман