23.06 23:45 MIGnews.com

Завершился русскоязычный педагогический семинар ЕНФ-ККЛ

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Пять дней провели в Израиле двадцать учителей из еврейских школ России, Украины, Эстонии, Молдовы и Татарстана, по приглашению Еврейского Национального Фонда – Керен Каемет ле-Исраэль (ЕНФ-ККЛ).Интерактивная и насыщенная программа, подготовленная отделом образования в диаспоре Департамента образования ЕНФ-ККЛ включала экскурсии, лекции, тренинги, знакомство с новыми методиками преподавания и, конечно же, передачи наших ценностей – сионизма и экологии – будущему поколению еврейского народа в диаспоре.Участники семинара не только узнали много нового и интересного, не только увидели своими глазами разнообразные проекты ЕНФ-ККЛ в разных районах Израиля, но и подготовили собственные проекты, которые они будут осуществлять со своими учениками по возвращении домой. Каждый участник получил официальный диплом от организаторов семинара.«Это флагманский проект отдела образования в диаспоре Департамента образования ЕНФ-ККЛ. Мы проводим такие семинары уже шестой год подряд, но для русскоязычных педагогов семинар проводится впервые. Опыт прошлых лет, когда мы приглашали учителей из США, Канады и стран Европы, был очень успешным. Надеюсь, что и в этом году все будет хорошо, - отметила по этому поводу Хани Дасса, глава отдела образования в диаспоре ЕНФ-ККЛ. - Наша цель – это сближение еврейской молодежи диаспоры с государством Израиль, пробуждение у них израильской еврейской самоидентификации. Именно поэтому работа с педагогами, преподавателями еврейских школ, то есть как формального, так и неформального образования, имеет для нас стратегическое значение. Ведь педагог – это очень важный фактор в формировании будущего поколения. Это и личный пример, и авторитет. Передавая определенный контент преподавателю, мы задействуем цепочку информации, которая будет расходиться все дальше. Педагог будет делиться знаниями и новым жизненным опытом со своими учениками. Особенно если он вернется от нас полный позитивных впечатлений и ярких воспоминаний. Поэтому мы подошли к подготовке контента нетривиально».«Огромное спасибо организаторам семинара за то душевное тепло, которым они наполняли нас все дни этого незабываемого мероприятия, - написала на прощание одна из участниц семинара, Ирина Чернобрывец. – Ваши терпение и индивидуальный подход к потребностям и просьбам каждого сделали семинар совершенно непохожим на все подобного рода мероприятия, в которых мы принимали участие в прошлом. Не было ощущения навязчивого коллективного, наоборот, был здоровый дух команды, которой мы стали с первого дня именно благодаря этому подходу. Я увидела много нового и очень интересного, Вам удалось представить страну и работу фонда через ценностно ориентированный подход, и поэтому у нас остались незабываемые и неповторимые впечатления. Спасибо всем участникам семинара и прекрасной команде профессионалов ЕНФ-ККЛ, которые были с нами эти дни».«Мы, участники конференции из г. Самара, выражаем огромную благодарность организаторам. Поражает объем и разноплановость деятельности ЕНФ-ККЛ. Подобрана не только великолепная программа, сочетающая в себе теорию и практику, но и высокообразованные лекторы, в которых нельзя не влюбиться за их глубину знаний. Мы восхищены, и нам есть что рассказать своим подопечным, - написала Людмила Осипова, участница семинара. - Так знать свою Родину, так любить ее, так грамотно и ненавязчиво воспитывать любовь к ней могут только высокообразованные, патриотичные, вдохновленные своей работой люди. К коим я отношу всех преподавателей, которые работали на семинаре, и организаторов. И как педагог с многолетним стажем, я горжусь, что имела честь работать с такими коллегами».