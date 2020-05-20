23.05 15:10 MIGnews.com

Дочь Заворотнюк рассказала, как борется с депрессией

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Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, как борется с состоянием на самоизоляции, которое может подтолкнуть к депрессии.Об этом ребенок звезды сериала "Моя прекрасная няня" поделилась в Instagram.По словам девушки, чтобы депрессия не поглотила, она предлагает использовать освободившееся время во благо."Можно прочитать книгу, которую всегда хотела прочесть, но откладывала на потом. Уделить внимание своей бабушке и поговорить на душевные темы. Сделать генеральную уборку в своей гардеробной. Научиться садиться на шпагат", — рассказала она.