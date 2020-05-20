Дочь Заворотнюк рассказала, как борется с депрессией

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Запреты всегда обостряют наши чувства. Сейчас как никогда хочу наконец встретиться с друзьями, пойти в кафе, музей, кино, на природу. Хочется пойти в магазин и чём-то себя порадовать, пойти в салон и привести себя в порядок, но запрет.⛔️ ⠀ Чтобы совсем не уйти в депрессию, может быть использовать это время во благо? Как говорят «нет худа без добра». Можно прочитать книгу, которую всегда хотела прочесть, но откладывала на потом. Уделить внимание своей бабушке и поговорить на душевные темы. Сделать генеральную уборку в своей гардеробной. Научиться садиться на шпагат (занимаюсь растяжкой и все никак!!😭😂). И многое другое. Может быть начать изучать китайский?🥡