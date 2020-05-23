Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Кинерет: тысячи израильтян отдыхают на побережье | Фото:23.05 14:05   MIGnews.com

Кинерет: тысячи израильтян отдыхают на побережье

В субботу, 23 мая, около 10 тысяч израильтян приехали отдохнуть на озеро Кинерет.

А со вчерашнего дня в общей сложности на побережье остановилось 30 тысяч отдыхающих, сообщает Kan.

Пляжи "Лавнун", "Цинаберай", "Шикмим" и "Мифрац амнун" заполнены и не принимают посетителей, руководствуясь предписаниями министерства здравоохранения.



Региональный совет ха Ха-Арава-ха-Тихона сообщил о значительном снижении температуры на улице. Это позволило отдыхающим отправиться в пустыню.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:44
Стрельба на военной базе США: подробности
13:22
Антверпен: власти собираются отозвать армию от синагог
13:01
Беэр-Шева: житель дома престарелых заражен COVID-19
12:19
Тель-Авив: средь бела дня ранен мужчина
11:58
США пополнили "черный список" китайскими компаниями
11:37
Видео: протестующие в Ираке сорвали проиранские плакаты
11:16
Авиакатастрофа в Пакистане: подсчитано точное число жертв
10:55
Израильский стартап придумал новый подход к лечению рака
10:34
Зариф: Вашингтон – соучастник злодеяний Израиля
10:13
В Хадере найден труп мужчины со следами насилия
09:52
COVID-19: в мире побит суточный рекорд
09:31
Айзенкот отрицает, что встречался с Лапидом
09:10
ВОЗ назвала новый эпицентр пандемии
08:49
Компания по аренде авто Hertz обанкротилась
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  