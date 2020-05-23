23.05 14:05 MIGnews.com
Кинерет: тысячи израильтян отдыхают на побережье
В субботу, 23 мая, около 10 тысяч израильтян приехали отдохнуть на озеро Кинерет.
А со вчерашнего дня в общей сложности на побережье остановилось 30 тысяч отдыхающих, сообщает Kan.
Пляжи "Лавнун", "Цинаберай", "Шикмим" и "Мифрац амнун" заполнены и не принимают посетителей, руководствуясь предписаниями министерства здравоохранения.
Региональный совет ха Ха-Арава-ха-Тихона сообщил о значительном снижении температуры на улице. Это позволило отдыхающим отправиться в пустыню.
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