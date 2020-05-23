23.05 14:05 MIGnews.com

Кинерет: тысячи израильтян отдыхают на побережье

אווירת סוף קורונה: כ-30 אלף מטיילים הגיעו לחופי הכינרת בסוף השבוע, חלק מהחופים נסגרו בשל העומס | לפרטים נוספים @rubih67 https://t.co/eQHnTfT9n1 — כאן חדשות (@kann_news) May 23, 2020

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В субботу, 23 мая, около 10 тысяч израильтян приехали отдохнуть на озеро Кинерет.А со вчерашнего дня в общей сложности на побережье остановилось 30 тысяч отдыхающих, сообщает Kan.Пляжи "Лавнун", "Цинаберай", "Шикмим" и "Мифрац амнун" заполнены и не принимают посетителей, руководствуясь предписаниями министерства здравоохранения.Региональный совет ха Ха-Арава-ха-Тихона сообщил о значительном снижении температуры на улице. Это позволило отдыхающим отправиться в пустыню.