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`5% жизни осталось`: Бабкина рассказала о своей болезни | Фото:23.05 23:35   MIGnews.com

"5% жизни осталось": Бабкина рассказала о своей болезни

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина поделилась подробностями о пребывании на грани жизни и смерти во время болезни.

Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

По словам Бабкиной, у нее было повреждено 80 процентов легких, о чем медики рассказали ей только, когда переводили из реанимации в обычную палату.


"Надь, теперь мы можем тебе сказать — пять процентов жизни тебе оставалось…", – вспомнила она слова медиков.

По словам Бабкиной, за то время, что она провела в больнице с пневмонией, ее сын заразился коронавирусом COVID-19. Теперь они вместе ездят на реабилитационные процедуры.

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Дорогие мои! Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания. Также я хочу поблагодарить весь средний и младший медицинский персонал за отзывчивость, внимание и теплоту. ⠀ ⠀⠀Сейчас, находясь уже дома, в родных стенах, а не в больничной палате, я хочу выразить искреннюю благодарность и признательность моей семье, всем друзьям, коллегам-артистам, и, конечно, всему коллективу Московского Государственного театра «Русская песня» за любовь и заботу, которые я чувствовала и чувствую каждый день. ⠀ ⠀⠀Высокий уровень системы здравоохранения в Москве воспринимается нами как данность, и, порой, мы забываем сказать простое человеческое спасибо тем людям, которые эту систему создали и ежедневно совершенствовали на протяжении многих лет. В этой связи отдельные слова благодарности хочется выразить мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину @mossobyanin и Руководителю Московского Департамента здравоохранения – Алексею Ивановичу Хрипуну. ⠀ ⠀⠀Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые за меня переживали и молились! Ваши внимание и доброта, ваша духовная поддержка придавали мне сил и мотивировали на скорейшее выздоровление. ⠀ ⠀⠀Берегите себя и свое здоровье! ⠀ ⠀⠀Народная артистка России Надежда Бабкина.

Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina)




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