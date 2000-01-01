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Prada откажется от натурального меха животных 24.05 00:20   MIGnews.com

Prada откажется от натурального меха животных

Итальянская компания Prada, специализирующаяся на производстве модной одежды, обуви и аксессуаров, прекратит использовать мех животных.

"Фокусировка на инновационных материалах позволит компании исследовать новые границы креативного дизайна и одновременно удовлетворить спрос на этические продукты", - отметила итальянский дизайнер и креативный директор компании Миучча Прада, пишет Reuters.

Отказаться от меха в Prada намерены начиная с женских весенне-летних коллекций 2020 года, которые будут представлены в сентябре.


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