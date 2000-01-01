Prada откажется от натурального меха животных

Итальянская компания Prada, специализирующаяся на производстве модной одежды, обуви и аксессуаров, прекратит использовать мех животных.
"Фокусировка на инновационных материалах позволит компании исследовать новые границы креативного дизайна и одновременно удовлетворить спрос на этические продукты", - отметила итальянский дизайнер и креативный директор компании Миучча Прада, пишет Reuters.
Отказаться от меха в Prada намерены начиная с женских весенне-летних коллекций 2020 года, которые будут представлены в сентябре.