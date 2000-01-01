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Рианна представила свой собственный бренд одежды | Фото:24.05 03:44   MIGnews.com

Рианна представила свой собственный бренд одежды

Певица Рианна представила свой новый бренд одежды вместе с владельцем Louis Vuitton LVMH.

"Моя мода будет другой и нетрадиционной, потому что я не из этой отрасли", - сказала певица на пресс-конференции в среду вечером, заявив, что надеется привнести "новое видение моды".

Французская группа LVMH все чаще использует сотрудничество со знаменитостями, а также дизайнерами одежды для привлечения молодой аудитории. Рианна уже работала с другими компаниями, включая бренд спортивной одежды Puma.



В отличие от других брендов LVMH, продукты Fenty, нового бренда, будут продаваться по значительно более низким ценам. Цены варьируются от 600 евро до 800 евро за платье, 500 евро за сандалии и 300 евро за бижутерию. Бренд, по сути, будет предприятием, предназначенным только для электронной коммерции.


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