Рианна представила свой собственный бренд одежды

Певица Рианна представила свой новый бренд одежды вместе с владельцем Louis Vuitton LVMH.
"Моя мода будет другой и нетрадиционной, потому что я не из этой отрасли", - сказала певица на пресс-конференции в среду вечером, заявив, что надеется привнести "новое видение моды".
Французская группа LVMH все чаще использует сотрудничество со знаменитостями, а также дизайнерами одежды для привлечения молодой аудитории. Рианна уже работала с другими компаниями, включая бренд спортивной одежды Puma.
В отличие от других брендов LVMH, продукты Fenty, нового бренда, будут продаваться по значительно более низким ценам. Цены варьируются от 600 евро до 800 евро за платье, 500 евро за сандалии и 300 евро за бижутерию. Бренд, по сути, будет предприятием, предназначенным только для электронной коммерции.