24.05 03:44 MIGnews.com

Рианна представила свой собственный бренд одежды

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Певица Рианна представила свой новый бренд одежды вместе с владельцем Louis Vuitton LVMH."Моя мода будет другой и нетрадиционной, потому что я не из этой отрасли", - сказала певица на пресс-конференции в среду вечером, заявив, что надеется привнести "новое видение моды".Французская группа LVMH все чаще использует сотрудничество со знаменитостями, а также дизайнерами одежды для привлечения молодой аудитории. Рианна уже работала с другими компаниями, включая бренд спортивной одежды Puma.В отличие от других брендов LVMH, продукты Fenty, нового бренда, будут продаваться по значительно более низким ценам. Цены варьируются от 600 евро до 800 евро за платье, 500 евро за сандалии и 300 евро за бижутерию. Бренд, по сути, будет предприятием, предназначенным только для электронной коммерции.