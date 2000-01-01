Глухим израильским детям устроили церемонию бар и бат-мицвы
Восемьдесят глухих и слабослышащих израильских детей провели в Иерусалиме совместную церемонию бара и бат-мицвы, сообщает в четверг The Times of Israel.
Они также посетили Западную Стену, тур был проведен на языке жестов.
Бар и бат-мицва в синагоге Ницаним в районе Бака и посещение Западной стены в понедельник были организованы международным движением "Молодой Израиль", которое занимается поддержкой израильской общины глухих, и Еврейским агентством для Израиля.
К ним присоединился глухой поэт и исполнитель из Нью-Йорка Дуглас Ридлофф. Ридлофф находился в Израиле от имени SignTalk Foundation, американской некоммерческой организации, которая способствует повышению осведомленности общественности о сообществе говорящих на языке знаков.
Иерусалим стал местом международного запуска онлайновой социальной сети SignTalkers ("Разговаривающие знаками"), а также выступления Ридлоффа на языке знаков, в котором его перформанс на американском языке жестов был переведен на израильский язык жестов для аудитории.
Первоначальное празднование запуска социальной сети состоялось в Нью-Йорке 8 мая.