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Глухим израильским детям устроили церемонию бар и бат-мицвы | Фото:23.05 14:26   MIGnews.com

Глухим израильским детям устроили церемонию бар и бат-мицвы

Восемьдесят глухих и слабослышащих израильских детей провели в Иерусалиме совместную церемонию бара и бат-мицвы, сообщает в четверг The Times of Israel.

Они также посетили Западную Стену, тур был проведен на языке жестов.

Бар и бат-мицва в синагоге Ницаним в районе Бака и посещение Западной стены в понедельник были организованы международным движением "Молодой Израиль", которое занимается поддержкой израильской общины глухих, и Еврейским агентством для Израиля.

К ним присоединился глухой поэт и исполнитель из Нью-Йорка Дуглас Ридлофф. Ридлофф находился в Израиле от имени SignTalk Foundation, американской некоммерческой организации, которая способствует повышению осведомленности общественности о сообществе говорящих на языке знаков.

Иерусалим стал местом международного запуска онлайновой социальной сети SignTalkers ("Разговаривающие знаками"), а также выступления Ридлоффа на языке знаков, в котором его перформанс на американском языке жестов был переведен на израильский язык жестов для аудитории.

Первоначальное празднование запуска социальной сети состоялось в Нью-Йорке 8 мая.


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