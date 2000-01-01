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Израиль потерял свои баллы на `Евровидении` | Фото:23.05 14:17   MIGnews.com

Израиль потерял свои баллы на "Евровидении"

"Европейский вещательный союз" (ЕВС) в среду объявил, что баллы, присужденные от имени белорусского жюри во время конкурса песни "Евровидение 2019", были представлены ошибочно.

Об этом в четверг, 23 мая сообщает The Times of Israel.

Он задним числом отозвал все баллы белорусского жюри, в том числе 12 баллов, выигранных Израилем, тем самым лишив принимающую страну единственных баллов жюри, которые она выиграла на конкурсе.

Тем не менее, Израиль удержал свои 35 пунктов телеголосования, и его 23 место в конкурсе осталось неизменным.

Белорусское жюри было распущено незадолго до финала Евровидения в субботу, после того как члены жюри публично поделились своими предпочтениями в конкурсе, что в соответствии с правилами конкурса им запрещено делать до финала.

ЕВС ранее заявлял, что баллы жюри в Беларуси были впоследствии распределены по алгоритму и "рассчитаны на основе результатов других стран с аналогичными результатами голосования".



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