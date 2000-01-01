Он задним числом отозвал все баллы белорусского жюри, в том числе 12 баллов, выигранных Израилем, тем самым лишив принимающую страну единственных баллов жюри, которые она выиграла на конкурсе.
Тем не менее, Израиль удержал свои 35 пунктов телеголосования, и его 23 место в конкурсе осталось неизменным.
Белорусское жюри было распущено незадолго до финала Евровидения в субботу, после того как члены жюри публично поделились своими предпочтениями в конкурсе, что в соответствии с правилами конкурса им запрещено делать до финала.
ЕВС ранее заявлял, что баллы жюри в Беларуси были впоследствии распределены по алгоритму и "рассчитаны на основе результатов других стран с аналогичными результатами голосования".