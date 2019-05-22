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Бэнкси инкогнито выставил свою картину в Венеции | Фото:25.05 05:18   MIGnews.com

Бэнкси инкогнито выставил свою картину в Венеции


Известный британский художник Бэнкси тайно выставил свою новую инсталляцию - Venice in Oil, которую можно перевести и как "Венеция в масле", и как "Венеция в нефти", на 58-й Венецианском биеннале, несмотря на то, что его туда не приглашали.

Об этом в пятницу, 24 мая сообщает портал Globalnews.ca.

"Несмотря на то, что это крупнейшее и самое престижное мероприятие в мире искусства, по какой-то причине меня никогда сюда не приглашали", — написал Бэнкси в Instagram.

Видео с реакцией зрителей и полиции на работы он опубликовал в своем аккаунте Instagram.

"Выставляю свой павильон на Венецианской биеннале", - написал художник. "Несмотря на то что это крупнейшее и самое престижное событие в сфере искусства в мире, по какой-то причине меня никогда не приглашали".

Инсталляция мастера стрит-арта представляет собой несколько картин, написанных маслом. На полотнах можно увидеть круизный лайнер в порту Венеции, который загрязняет своими отходами окружающую среду.

В конце видео сотрудники полиции прогоняют мужчину, выставившего инсталляцию, а в это время на фоне проплывает лайнер.

Позже художник объяснил, что таким образом хотел привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения окружающей среды.


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