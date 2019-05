25.05 04:19 MIGnews.com

Натали Портман шокирована "выдумками" Моби

Известная актриса Натали Портман на днях опровергала историю американского диджея Моби, который в своей книги Then It Fell Apart ("А потом все рухнуло") подробно описал отношения со звездой "Черного лебедя".Об этом в пятницу, 23 мая сообщает The Guardian В то время Портман было всего 20, а музыканту 33."Мы целовались под вековыми дубами и спали рядом друг с другом в комнате в общежитии Гарварда. В течение нескольких недель я пытался стать парнем Натали, но ничего не вышло", - говорится в отрывке из его книги мемуаров.В своей книге музыкант вспоминает, что при первой встрече Портман флиртовала с ним и то, что они держались за руки и целовались.Кроме того, Моби описывает, как они с Натали лежали на одной кровати в ее общежитии, а он "осторожно высвободился из-под ее рук и поехал на такси к себе в отель".Но, 37-летняя актриса опровергла воспоминания 53-летнего музыканта, назвав их "далеко не точными".По словам Натали, тогда она видела в нем не романтического партнера, а "жуткого" пожилого мужчину, который пытался пересечь недопустимые границы."Я была шокирована, услышав, что он называет то короткое время, что мы были знакомы, романом. По моим воспоминаниям, он, будучи намного старше меня, вел себя со мной довольно стремно, а я тогда только закончила школу. Он говорит, что мне было 20, но это совсем не так. Я была еще подростком. Мне только исполнилось 18. Ни он, ни его издатель не проверили факты, и похоже, что это сделано намеренно. Мне очень неприятно, что он использовал эту историю для повышения продаж своей книги. И дело не только в этом. Там много других фактических ошибок и придумок. Я бы хотела, чтобы он или его издатель занялись фактчекингом", - рассказала знаменитость в интервью Harper's Bazaar UK."Я была фанаткой и пошла на одно из его шоу, когда только закончила учебу. После концерта мы встретились, и он предложил быть друзьями. Мы прогуливались несколько раз, но мне показались неуместными намерения этого пожилого человека", - добавила она.