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flickr 23.05 11:36   MIGnews.com

Стивен Сигал получит "дальневосточный гектар"

Актер Стивен Сигал станет хозяином "дальневосточного гектара" в Приморском крае. Все этапы получения земли, от выбора участка до оформления документов, будут освещены в новом телепроекте "России 1".

На примере известного артиста, недавно получившего российское гражданство, зрителям покажут, как выбрать участок и оформить его в собственность.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, в будущем на этом гектаре мастер боевых искусств построит многофункциональный спортивный комплекс.

Напомним, по новому закону каждый гражданин России может получить бесплатно один гектар земли в любом из девяти регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморье.
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