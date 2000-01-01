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В США открылось кафе, где можно выпить в компании крыс | Фото: Twitter24.05 02:18   MIGnews.com

В США открылось кафе, где можно выпить в компании крыс

В американском мегаполисе Сан-Франциско для туристов открыли новое заведение, где им предлагают попить кофе в компании крыс. Стоимость данной услуги составляет 50 долларов, передает Mashable.

Издание сообщает, что стоимость является настолько высокой потому, что посетители получают уникальную возможность выпить кофе в антисанитарных условиях.

В это же самое время вокруг них будут бегать крысы. Данное кафе будет работать только несколько дней в году.

Издание также сообщает, что все животные взяты из питомника, и любую понравившуюся крысу посетитель сможет забрать с собой.
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