24.05 02:18 MIGnews.com

В США открылось кафе, где можно выпить в компании крыс

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В американском мегаполисе Сан-Франциско для туристов открыли новое заведение, где им предлагают попить кофе в компании крыс. Стоимость данной услуги составляет 50 долларов, передает Mashable.Издание сообщает, что стоимость является настолько высокой потому, что посетители получают уникальную возможность выпить кофе в антисанитарных условиях.В это же самое время вокруг них будут бегать крысы. Данное кафе будет работать только несколько дней в году.Издание также сообщает, что все животные взяты из питомника, и любую понравившуюся крысу посетитель сможет забрать с собой.