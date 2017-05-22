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Самолет Элвиса продадут на аукционе

Elvis Presley's custom-made private jet that was left to rust in an plane graveyard for 30 years before being ... -… https://t.co/8sinSr9ZAn — Elvis Presley News (@Elvis_News) May 22, 2017

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Личный самолет "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли продадут на аукционе в США в субботу, 27 мая.Как сообщает аукционный дом GWS Auctions, речь идет о выпущенной в 1962 году модели Lockheed Jetstar. Самолет сохранил внутреннюю отделку, созданную по заказу самого музыканта: деревянные панели золотого цвета, красные бархатные кресла и красный пушистый ковер.Организаторы торгов заявляют о возможности полной реставрации самолета, у которого, в частности, не хватает двигателей. Его предварительная оценка составляет от двух до 3,5 миллиона долларов. Самолет не эксплуатировался более 30 лет и все это время был припаркован на одном из аэродромов штата Нью-Мексико."Потенциально этот самолет может принести своему новому владельцу миллионы — в качестве выставочного экспоната или платного аттракциона", — говорится в заявлении GWS Auctions.