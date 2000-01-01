24.05 04:22 MIGnews.com

В Кувейте поймали голубя c рюкзачком наркотиков

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Таможенники в Кувейте поймали почтового голубя, при помощи которого драгдилеры переправляли наркотики из Ирака, сообщает Al Arabiya.Отмечается, что в рюкзачке, прикрепленном к спине птицы, находилось 178 таблеток. Пернатого поймали, когда он пролетал неподалеку от здания таможни.В начале 2011-го внимание колумбийской полиции привлек почтовый голубь, который долго не мог подняться в воздух и улететь. Выяснилось, что к спине птицы прикреплен пакетик с 45 граммами марихуаны, который он должен был доставить в тюрьму города Букараманга.