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В Кувейте поймали голубя c рюкзачком наркотиков 24.05 04:22   MIGnews.com

В Кувейте поймали голубя c рюкзачком наркотиков

Таможенники в Кувейте поймали почтового голубя, при помощи которого драгдилеры переправляли наркотики из Ирака, сообщает Al Arabiya.

Отмечается, что в рюкзачке, прикрепленном к спине птицы, находилось 178 таблеток. Пернатого поймали, когда он пролетал неподалеку от здания таможни.

В начале 2011-го внимание колумбийской полиции привлек почтовый голубь, который долго не мог подняться в воздух и улететь. Выяснилось, что к спине птицы прикреплен пакетик с 45 граммами марихуаны, который он должен был доставить в тюрьму города Букараманга.



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