24.05 06:18 MIGnews.com

Агент Сигала назвал ахинеей получение "гектара" в Приморье

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Голливудский актер Стивен Сигал не претендует на получение "дальневосточного гектара" в Приморье, заявил его агент Анар Рейбанд.Он назвал появившиеся в СМИ сообщения "ахинеей и дезинформацией". Кроме того, по словам Рейбанда, имя Сигала используется без их разрешения и без соответствующей договоренности, передает ТАСС."Если что-то находится на уровне идеи, нельзя это подавать как конкретный проект. Поражает, как люди умудряются делать такое", – сказал агент актера.Ранее в администрации Приморского края сообщили, Сигал станет хозяином "дальневосточного гектара". Все этапы получения земли, от выбора участка до оформления документов, будут освещены в новом телепроекте "России 1".На примере известного артиста, недавно получившего российское гражданство, зрителям покажут, как выбрать участок и оформить его в собственность.Напомним, Стивен Сигал в ноябре 2016 года получил российское гражданство.