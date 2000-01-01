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скриншот с видео 24.05 06:18   MIGnews.com

Агент Сигала назвал ахинеей получение "гектара" в Приморье

Голливудский актер Стивен Сигал не претендует на получение "дальневосточного гектара" в Приморье, заявил его агент Анар Рейбанд.

Он назвал появившиеся в СМИ сообщения "ахинеей и дезинформацией". Кроме того, по словам Рейбанда, имя Сигала используется без их разрешения и без соответствующей договоренности, передает ТАСС.

"Если что-то находится на уровне идеи, нельзя это подавать как конкретный проект. Поражает, как люди умудряются делать такое", – сказал агент актера.

Ранее в администрации Приморского края сообщили, Сигал станет хозяином "дальневосточного гектара". Все этапы получения земли, от выбора участка до оформления документов, будут освещены в новом телепроекте "России 1".

На примере известного артиста, недавно получившего российское гражданство, зрителям покажут, как выбрать участок и оформить его в собственность.

Напомним, Стивен Сигал в ноябре 2016 года получил российское гражданство.
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