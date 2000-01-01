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71-летняя Шер вышла на сцену почти голой. Видео | Фото: cdorobek/Flickr23.05 22:23   MIGnews.com

71-летняя Шер вышла на сцену почти голой. Видео

Откровенная Шер шокировала публику на недавней церемонии вручения премии Billboard Music Awards. Очевидно, решив не оставлять всю славу своим "коллегам по цеху" – Леди Гаге и Мадонне – уже немолодая артистка исполнила свои хиты Believe и If I Could Turn Back Time в полупрозрачном наряде.



Believe она исполнила в полупрозрачном наряде телесного цвета со стразами, в котором казалась почти голой. Для второй композиции она переоделась в черное трико и кожаную куртку. В соцсетях Шер певицу за смелость и за то, что, несмотря на возраст, она держит себя в хорошей форме.

Как пишет People, Шер появилась на церемонии Billboard Music Awards впервые за последние 15 лет. И сделала она это не случайно – из рук певицы Гвен Стефани она получила награду "Icon Award" ("Икона"), заслуженную за вклад в шоу-бизнес.
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