71-летняя Шер вышла на сцену почти голой. Видео

Откровенная Шер шокировала публику на недавней церемонии вручения премии Billboard Music Awards. Очевидно, решив не оставлять всю славу своим "коллегам по цеху" – Леди Гаге и Мадонне – уже немолодая артистка исполнила свои хиты Believe и If I Could Turn Back Time в полупрозрачном наряде.
Believe она исполнила в полупрозрачном наряде телесного цвета со стразами, в котором казалась почти голой. Для второй композиции она переоделась в черное трико и кожаную куртку. В соцсетях Шер певицу за смелость и за то, что, несмотря на возраст, она держит себя в хорошей форме.
Как пишет People, Шер появилась на церемонии Billboard Music Awards впервые за последние 15 лет. И сделала она это не случайно – из рук певицы Гвен Стефани она получила награду "Icon Award" ("Икона"), заслуженную за вклад в шоу-бизнес.