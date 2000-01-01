23.05 14:19 MIGnews.com

Дочь голливудского режиссера Зака Снайдера покончила с собой

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Голливудский режиссер Зак Снайдер, снявший такие блокбастеры, как "Человек из стали", "300 спартанцев", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и другие, рассказал о трагедии в своей семье – пару месяцев назад его дочь Отомн совершила самоубийство.Он отметил, что произошло это еще в марте, и объяснил решение сообщить об этом только сейчас желанием избежать лишних слухов – из-за случившегося он был вынужден покинуть съемочную площадку очередного супергеройского фильма "Лига справедливости"."Требования такой работы очень высоки. Она всепоглощающая. В последние два месяца я пришел к выводу... Я принял решение уйти со своего поста и побыть с моей семьёй, с моими детьми, которые действительно во мне нуждаются. Им тяжело. Мне тяжело", - сказал он.Картину доснимет его коллега Джосс Уидон, на счету которого уже есть такие фильмы, как "Мстители", "Миссия «Серенити»", а также сериалы "Баффи", "Кукольный дом", "Агенты «Щ.И.Т»" и другие."Я не планировал сообщать об этом публично. Я думал, что это останется личным, будет нашим семейным горем, которое мы переживем сами. Когда стало очевидно, что мне понадобится перерыв, я уже знал, что в интернете обо мне начнут распускать слухи. Они делают то, что они делают. Но сейчас мне на это плевать … во мне нуждаются семь моих детей", - сказал Снайдер.Отомн Снайдер – дочь режиссера от его первой супруги Денис Уэбер. Со своей новой женой Деборой он растил не только ее, но и шесть других детей, родных и приемных.